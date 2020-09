Dochter niet blij met naaktfoto Gwyneth Paltrow

Voor haar verjaardag poseerde de actrice in haar blootje in haar tuin. „In niets anders dan mijn verjaardagspak vandaag”, schreef ze bij het plaatje. „MAM”, schreef Apple onder de foto.

De puber heeft wel vaker kritiek op de beelden die de actrice deelt. Zo was ze ook niet te spreken over een selfie die Gwyneth vorig jaar van hen samen plaatste. „Mam, we hebben het hierover gehad. Je mag niets posten zonder mijn toestemming.”