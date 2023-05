Sterren arriveren bij Westminster Abbey voor kroningsdienst Charles

Nick Cave is zaterdag bij de kroning van koning Charles. Zijn aanwezigheid heeft de zanger flink wat kritiek opgeleverd, maar toch is hij erbij. In zijn nieuwsbrief Red Hand Files schreef Cave dat hij zo’n belangrijk en historisch evenement niet zou willen missen.

Nick Cave Ⓒ Getty Images

Ook Lionel Richie, die koning Charles al een paar jaar kent, is van de partij. De zanger werd in 2019 ambassadeur van de Prince’s Trust, de organisatie van de voormalige prins. Lionel geeft zondag tevens een optreden tijdens het kroningsconcert bij Windsor Castle.

Lionel Richie Ⓒ Getty Images

Katy Perry werd zaterdag gespot aan de arm van de Britse Vogue-hoofdredacteur Edward Enninful. De zangeres treedt zondag op tijdens de kroningsshow van Charles.

Katy Perry en Edward Enninful. Ⓒ Getty Images

Illusionist Dynamo en muzikant Kelly Jones behoren ook tot de genodigden.

Dynamo en Kelly Jones. Ⓒ Getty Images