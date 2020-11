Hoe lang is Martien nog ’kasteelheer’?

De keuze is niet reuze, maar ze willen op naar Zweden (’van ABBA!’). Maxime en Martien geven alvast een licht hysterisch voorproefje op de kerstviering door Whams klassieker Last christmas in te zetten.

Met Erica en de kleine Claire zijn ze in de afgelopen reeks neergestreken in Hengelo, in de Achterhoek. Hun chateau in Frankrijk hebben ze nog bezocht om te kijken hoe het stond met de werkzaamheden (een catastrophe, uiteraard) en de luiken dicht te doen.

Het kasteel, dat al een tijdje te koop staat, is inmiddels met tonnen in prijs verlaagd. Tegen potentiële kopers zal Martien zijn gevleugelde uitspraak ’mij niet bellen’ zeker niet bezigen. Maar voorlopig kunnen ze toe met de opbrengsten van hun reallifesoap: rond de kerst staan er drie specials op de planning, daarnaast kunnen ze cashen met de bestseller-biografie van de (voormalig) kasteelheer en klust hij bij in Bingo! De 100.000 euro quiz en Wie van de 3.

Vraag is hoe de familie in een volgend seizoen terugkeert op tv in Chateau Meiland. Kasteeleigenaren zijn ze (nu) alleen op papier. In Hengelo moet ook nog wel een en ander gebeuren, maar dat lijkt lang niet zo eindeloos als een vervallen kasteel opknappen. Erica kan wel een deel van de show vullen met haar autorijgedrag: in en vanuit de Achterhoek zijn afgelopen seizoen heel wat angstigmakende kilometers afgelegd.