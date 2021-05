’Ferry’: Hoe loopjongen zich ontpopt tot xtc-koning

Premium Film

Martijn Lakemeier: ’Het indrukwekkendst waren de scènes waarin we dorpjes moesten zuiveren'

Jim Taihuttu’s De Oost is pas vanaf komende vrijdag te zien, maar zijn drama over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog is nu al omstreden. Hoofdspeler Martijn Lakemeier noemt de film echter ’groots, meeslepend en leerzaam’ en zegt te hopen op ’collectieve verwerking’.