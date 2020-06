Zoontje Natasha Bedingfield hersteld na hersenoperaties

„Hij is helemaal beter nu, maar we hebben vijf hele weken in een kleine ziekenhuiskamer doorgebracht met mondkapjes op”, vertelt Natasha. De zangeres uitte haar dankbaarheid voor het herstel van haar zoontje: „We zijn zo dankbaar dat er een goed werkende behandeling bestaat voor Solomon’s klachten. En ook de dokters ben ik erg dankbaar. Zij hebben het leven van onze zoon gered.”

Terugkijkend op de situatie concludeert de zangeres dat ze een goed voorproefje hebben gekregen op de coronacrisis. „Het was een unieke ervaring, aangezien we zoveel tijd in het ziekenhuis hebben doorgebracht voor de coronacrisis en we eigenlijk een voorsprong kregen op wat er zou komen”, aldus Natasha.