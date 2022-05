Emoties rond programma Filemon: andere kijk op complotdenkers

Premium TV

Bzv: wanneer krijgt boerenfluisteraar Maud een eigen programma?

Willen we meer of minder Maud op tv? De meningen zijn daarover verdeeld, maar dankzij Evert kunnen we nog een aantal weken langer kijken naar de intense Boer zoekt vrouw-deelneemster. Waarvan wij het helemaal niet gek zouden vinden, als zij een tv-ster blijft. Zien we over een tijdje iets als Medite...