Montenegro laat Songfestival gaan voor nieuwe auto’s

„Deelname aan het songfestival kost ons jaarlijks 130.000 euro. Onze deelnemers behaalden meestal bescheiden resultaten, en kwalificeerden zich nauwelijks voor de grote finale”, staat in de verklaring. „Dit jaar hebben we daarom besloten om het geld in het vernieuwen van ons wagenpark te steken. Het plan is om vijf nieuwe auto’s te kopen, wat de veiligheid van onze werknemers aanzienlijk vergroot aangezien ze elke dag meer dan 1000 kilometer afleggen.”

Vorige week werd bekend dat Montenegro in 2020 een jaartje overslaat. Dat werd eerder deze week door de European Broadcasting Union (EBU) bevestigd.

Slavko

Eerder trok Montenegro zich terug in 2010 en 2011, ook vanwege financiële redenen. Montenegro heeft tot dusver nog nooit een rol van betekenis gespeeld tijdens het songfestival. In elf deelnames werd twee keer de finale gehaald met als beste resultaat de dertiende plaats in 2015. De afgelopen vier jaar ging Montenegro roemloos ten onder in de halve finales, al zorgde het land in 2017 nog wel voor een van de meest opvallende artiesten van dat jaar.

Slavko speelde zich destijds in de kijker door in een doorzichtig shirt met zijn lange paardenstaart op het podium te helikopteren. Hij ’won’ er de prijs van slechts geklede act van het jaar mee.