Erica Meiland verkozen in gemeenteraad Noordwijk

Ze was woensdag lijstduwer van de lokale Partij voor de Inwoners en kreeg 305 voorkeursstemmen, genoeg om een zetel te krijgen. De partij komt de gemeenteraad binnen met vier zetels.

De realityster liet eerder weten ’heel onervaren’ te zijn. „Ik ben enthousiast om het te doen als ik genoeg stemmen krijg”, vertelde ze aan het ANP. „Als je echt dingen wilt verbeteren, dan zie ik het wel zitten. Ik ben heel erg voor transparantie in de politiek. Transparant zijn is iets dat wij met onze programma’s wel gewend zijn en dat spreekt mij ook heel erg aan, dus dat is wel iets wat ik in zou kunnen brengen. Ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen, de tijd zal het leren. Als het zo ver is, moet ik maar kijken hoe ik het vind.”