William en Catherine waarderen grappen over kinderen

De uitzending werd dinsdagavond uitgezonden op ITV. Daar was te zien dat Ramesh onder meer zei dat het koppel, net als hij, drie kinderen heeft. „Ik kan me zo voorstellen dat ze elke ochtend jullie slaapkamer in rennen en jullie naar hun schattige gezichtjes kijken en denken: ik heb hier spijt van”, grapte hij. De prins en zijn vrouw moesten er luidkeels om lachen. Ook een grap over het extra betalen van de de babysitter leken ze wel te kunnen waarderen.

Met de Royalty Variety Performance in Londen wordt geld opgehaald voor de Royal Variety Charity, waarvan Queen Elizabeth beschermvrouwe is. De show wordt elk jaar bijgewoond door een of meerdere leden van de Britse koninklijke familie. Ook in 2014 en 2017 woonden William en Catherine het evenement bij.

