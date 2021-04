Guns N’ Roses komt in juni 2022 naar Stadspark in Groningen

De band van zanger Axl Rose en gitarist Slash speelde in 2017 en 2018 voor het laatst in Nederland, in het Nijmeegse Goffertpark. Vorig jaar waren de wereldberoemde rockers gepland als afsluiter van Pinkpop, maar het festival in Landgraaf ging vanwege de coronacrisis niet door.

Guns N’ Roses (GNR) werd in 1985 opgericht en in 1987 verscheen hun eerste volledige album Appetite for destruction . Eind jaren tachtig en begin jaren negentig was GNR de populairste rockband ter wereld. Met hits als Sweet Child O’ Mine, Paradise City en November Rain vierden ze grote successen.

In de jaren negentig ging de band ten onder aan haar eigen succes, drugs en onderling gekrakeel. Zanger Axl Rose en gitarist Slash spraken 19 jaar niet meer met elkaar. In 2015 begroeven de twee de strijdbijl en in 2016 begon een reünie met Axl Rose, Slash en oorspronkelijke bassist Duff McKagan.

De andere originele bandleden, gitarist Izzy Stradlin en drummer Steven Adler, waren er niet bij. Zij werden vervangen door andere muzikanten. Gitarist Slash kondigde eind vorig jaar aan aan dat er in 2021 wellicht een nieuwe album van Guns N’ Roses verschijnt.