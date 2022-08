Actrice Charlbi Dean (32) plotseling overleden

Dean is vooral bekend van haar rol in Triangle of Sadness, een satirefilm van Ruben Östlund die eerder dit jaar de Gouden Palm won op het filmfestival van Cannes. In de film zijn ook Harris Dickinson en Woody Harrelson te zien. In Triangle of Sadness speelde Dean de rol van Yaya. De film gaat over rijke opvarenden die na de schipbreuk op een onbewoond eiland een nieuw bestaan op moeten bouwen.

Dean speelde ook een rol in de serie Black Lightning. Daarnaast was ze te zien in films als Spud, Death Race 3: Inferno, Blood in the Water, Don't Sleep en Porthole.