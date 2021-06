Zeekajakker Jaco Benckhuijsen maakt plaat over zijn reizen

,,Niet ik, maar de natuur is in deze de artiest”, vindt de zeekajakker. Ⓒ Foto Henrik Carlsen

Hij schreef eerder al een boek over zijn eenzame reizen langs wat hij de rafelranden noemt, plekken die doen denken aan het eind van de wereld. Onlangs bracht zeekajakker Jaco Benckhuijsen (1965) het bijbehorende album uit: Man in het wild. „Niet ik, maar de natuur is in deze de artiest.”