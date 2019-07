Gat tussen Avengers en Avatar nog 15 miljoen

Dat is gelukt: ook het afgelopen weekend bracht de film in de Amerikaanse bioscopen 3 miljoen dollar extra op. Ook in Nederland, waar het afgelopen weekend de ’extended versie’ te zien was, steeg de film weer in de lijst met best bezochte films, naar de 15e plek.

Avatar, uitgebracht in 2009, heeft wereldwijd 2,788 miljard dollar opgehaald. Avengers staat nu op 2,772 miljard dollar. De financiële experts van Forbes vermoeden dat Avengers het record wel gaat slechten, maar dat het nog zeker een paar weken gaat duren.