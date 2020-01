Kern ontbreekt in ’Amai’ van Pieter Verelst

Pieter Verelst heeft als performer wel degelijk iets in zijn mars, maar inhoudelijk schiet zijn programma tekort. Ⓒ Foto Tom Bertels

Voor een povere €12,50 schenkt Pieter Verelst zijn publiek heel zijn hart, ziel en lijf. Tenminste, zo beweert hij. Een genereus gebaar, maar of de liefde ook wederzijds is, is nog maar de vraag.