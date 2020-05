’Charter’: Vechtscheiding met louter verliezers

Alice (Ane Dahl Torp) en Mattias (Sverrir Gudnasons) strijden om de voogdij van hun kinderen.Zij is uit hun beklemmende huwelijk gestapt en naar Stockholm vertrokken, tienerdochter Elina (Tintin Poggats Sarri) en haar jongere broertje Vincent (Troy Lundkvist) bleven bij hem. Een alarmerend telefoontje van de jongste doet Alice echter besluiten spoorslags terug te keren naar de uithoek die zij eerder ontvluchtte.

Uiteindelijk neemt ze de kinderen vanaf daar zelfs zonder toestemming mee op reis naar Tenerife. Hopend dat ze op die manier meer duidelijkheid zal krijgen over de verdenkingen die ze koestert. Want is Mattias wel de goede vader die hij zegt te zijn? Al dringt de vraag zich ook steeds meer op of zij in al haar gefrustreerde moederliefde wel tot verstandinge beslissingen komt.

Antwoorden blijven uit, zoals er wel meer draadjes nauwelijks worden afgehecht of aan elkaar geknoopt in deze film. Geholpen door haar uitstekende hoofdrolspeelster slaagt Amanda Kernell er echter wel in de machteloosheid van Alice voelbaar te maken. Net als het loyaliteitsconflict waarmee haar kinderen worstelen. Want dat is minstens zo beklemmend.

✭✭✭ (3 uit 5)

Nu te zien via Picl, vanaf 27 mei ook on demand bij diverse aanbieders.