Scarlett Johansson gespot met enorme buik

De 29-jarige actrice, die in maart haar zwangerschap bekend maakte, showde dinsdagmiddag haar zwangere buik toen ze haar appartement in New York verliet.

Eerder werd al bekend dat de zwangerschap niet gepland was, maar dat de twee desondanks dolgelukkig zijn met de komst van hun kindje.

Het is het eerste kindje voor Scarlett en de Franse journalist Romain Dauric, met wie ze na de bevalling in het huwelijksbootje stapt.