Sportief directeur Dutch Grand Prix reageert op ophef rond prins Bernhard

Bernhard en de Dutch Grand Prix liggen onder vuur nadat de band Chef’special meldde dat de prins had gevraagd of de groep gratis wilde optreden bij de Formule 1 in Zandvoort. Volgens de DGP zijn er meer artiesten benaderd met dit verzoek. Davina Michelle, die het volkslied zal gaan zingen op 5 september, liet vrijdag weten dit alleen te doen als andere artiesten wel betaald worden.

Volgens Lammers hebben „veel BN’ers en artiesten mij benaderd of ze iets mochten doen bij de Grand Prix. Zij zien het als een unieke gelegenheid om midden in het evenement te staan.” De sportief directeur van de DGP beklemtoont dat de bandleden van de zangers wel betaald zouden krijgen. „De artiesten die wij hebben benaderd hebben een gezonder inkomen dan de andere bandleden. En de meeste hebben affiniteit met de autosport.”

De sportief directeur noemt het ’goedkoop’ om prins Bernhard ’maar elke keer te bashen’ en op hun eigen ’tegenslag’. „Kijk naar de feiten, wat er met ons gebeurt. Wij krijgen nul euro subsidie en moeten 315.000 mensen hosten. We krijgen een tegenslag van 10 miljoen te verwerken.”

Prins Bernhard liet vrijdag weten geen toelichting te willen geven op alle commotie. Hij liet alleen in een korte statement via RTL-presentator Humberto Tan weten dat hij de ophef betreurt en dat hij de brieven niet had moeten sturen. RTL liet weten dat de prins zelf niet aan tafel wilde komen zitten om tekst en uitleg te geven.