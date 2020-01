Rob Stenders wint Pop Media Prijs

De jury roemt Stenders’ „enthousiasme, zijn niet-aflatende passie voor muziek en vermogen om nieuwe muziek naar het publiek te brengen”. Mede door Stenders kwam Danny Vera vorige maand met zijn nummer Roller Coaster op nummer 4 binnen in de Top 2000.

„Een leven in het teken van popmuziek en radio, en ook na 35 jaar nog met kinderlijk enthousiasme een liedje van Michael Kiwanuka of Danny Vera hoog de Top 2000 in praten: Stenders kan het en deed het”, zei jury-voorzitter Gijsbert Kamer zaterdag op Eurosonic Noorderslag.

„Stenders blijft als een bezetene zoeken naar nieuwe liedjes om de zender te verrijken, geeft met zijn Platenbonanza een nieuwe betekenis aan het concept ’verzoekjes’ en laat de luisteraar meedenken over de invulling van zijn Basispakket, de lijst met liedjes die je minstens 1 keer in je leven gehoord moet hebben.”

Aan de prijs is een geldbedrag van 3000 euro verbonden