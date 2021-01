William en Catherine verwelkomen nieuwe pup in de familie

„De nieuwe pup is zo schattig en het hele gezin is er gek op”, vertelt een vriend van het stel aan The Mail on Sunday. „Ze waren er kapot van toen Lupo overleed, zoals elke hondenbezitter zal begrijpen. Ze hoopten dat een jongere hond Lupo wat gezelschap en energie zou geven.”

Het acht maanden oude hondje was een cadeau van Catherine’s broer, James Middleton, en kwam vlak voor het overlijden van Lupo bij de familie in Anmer Hall, het huis van de familie in Norfolk.