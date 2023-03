Justin Bieber zet streep door wereldtour, ook Ziggo Dome gecanceld

De zanger had onder meer last van het syndroom van Ramsay-Hunt, waardoor een deel van zijn gezicht tijdelijk verlamde. Als gevolg hiervan nam hij noodgedwongen een break tot aan maart en gingen zijn shows in de Ziggo Dome op 11, 13 en 14 januari niet door. Deze werden opgeschoven naar een later moment in het jaar.

Bieber heeft zijn hele wereldtour nu definitief geannuleerd. Een reden werd niet gegeven. Fans die kaartjes hadden gekocht, worden per mail op de hoogte gebracht over de terugbetaling.