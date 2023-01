Billy Idol geëerd met tegel op Walk of Fame

„Het is te gek dat ik op deze manier geëerd word”, zei de 67-jarige muzikant volgens Amerikaanse media tijdens de ceremonie. „Zoiets had ik mij nooit voor kunnen stellen. Het is gewoon ongelooflijk.” Idol werd ook enigszins emotioneel toen hij van de gelegenheid gebruikte om zijn fans te bedanken. „Jullie zijn de beste. Zonder jullie liefde stond ik hier niet. Jullie hebben me al die tijd gesteund, al 47 jaar.”

De tegel van Idol is de 2743e ster op de Walk of Fame. De zanger maakte eind jaren zeventig in eerste instantie furore als de leadzanger van Generation X en scoorde later ook solo hits, waaronder Eyes Without a Face en Sweet Sixteen.