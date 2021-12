RTL erkent montagefout in Expeditie Robinson-puzzel Do

De deelnemers van het populaire survivalprogramma moesten met schijven een piramide maken met daarop een getal. De som van elke zijde, bestaande uit vier schijven, moest twintig bedragen. Maar te zien was dat de schijven op twee van de drie zijdes van Do’s piramide bij elkaar opgeteld geen twintig bedroegen.

„Dit was niet Do haar laatste uitkomst, maar toch is per ongeluk dit shot gebruikt”, aldus een woordvoerster van de zender. „We begrijpen de verwarring, maar het gaat hier dus om een montagefout.”