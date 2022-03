Johnny de Mol overweegt Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen

De Mol deed zijn uitspraken na een gesprek met enkele studiogasten die naar Oekraïne waren gereden om vluchtelingen op te halen. Op de vraag of De Mol zelf ook vluchtelingen zou opvangen, antwoordde hij: „Ja dat spreekt mij aan, zeker. Ik heb dit in het verleden ook wel gedaan na Lesbos in 2015 en ik zou dat zo weer doen.”

Niets doen is eigenlijk geen optie, aldus de presentator. „Ik vind het ook eigenlijk een beetje zo: als je in de mogelijkheid bent om iets goeds te doen voor een ander en je laat het na, ben je eigenlijk gewoon een ongelooflijke lul.”

De Mol was jarenlang actief op het Griekse eiland Lesbos om bootvluchtelingen op te vangen met zijn organisatie Movement on the Ground.