'Uitspraak zaak-Britney wordt niet openbaar gemaakt'

De 38-jarige zangeres was niet aanwezig bij de digitale sessie waar de rechter de uitspraak in de zaak aan de betrokkenen bekendmaakte.

De zaak draait om de vraag of Britney binnenkort na twaalf jaar curatele door haar vader weer op eigen benen kan staan. James Spears vroeg vorig jaar aan de rechter of hij vanwege gezondheidsredenen uit zijn wettelijke gezag kon worden ontheven. Hij was sinds 2008, toen Britney een zware mentale inzinking had, verantwoordelijk voor al haar persoonlijke en financiële beslissingen.

Sinds september lag de zeggenschap tijdelijk bij Britneys manager. De rechter moest bepalen of deze curatele na 22 augustus wordt verlengd of dat Britney na twaalf jaar weer op eigen benen kan staan.

Het is ook mogelijk dat haar moeder Lynne na die datum het gezag over haar dochter krijgt. Zij diende eerder deze maand een verzoek in om de zeggenschap over haar dochter te krijgen. Britney worstelde de afgelopen jaren af en aan met haar mentale gezondheid.