Nichtje onthult gruwelijke daden Joe Exotic

Het nichtje van Joe Maldonado-Passage, beter bekend als Joe Exotic uit de populaire serie Tiger King, is uit de school geklapt over de vreselijke misdaden die haar oom zou hebben begaan. Hoewel Joe zichzelf neerzet als echte dierenliefhebber, is daar daar volgens Chealsi Putman niets van waar. Zo zou hij onder meer mensen seks hebben laten hebben met zijn leeuwen...