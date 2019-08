Amsterdamse horlogeverkoper krijgt bezoek van Ellen DeGeneres

Jasper kreeg vooraf een mailtje van haar management die aankondigde dat een beroemde vrouw na sluitingstijd zijn winkel wilde bezoeken. „Ze kwam aan in een busje met geblindeerde ruiten. Ik vond haar heel ontspannen.”

DeGeneres is een verzamelaar van Rolexxen en sloeg bij Lijfering dan ook haar slag. Ook trakteerde ze haar vrouw Portia de Rossi op een mooi exemplaar. Maar onder de indruk is de verkoper allerminst. „Het doet me niet veel”, zo vertelt hij aan Shownieuws. „Adam Levine en Shawn Mendes zijn hier ook al eens geweest.”

Een iemand zou hij nog maar wat graag eens een klokje willen verkopen. „Barack Obama. Die van hem zijn afgrijselijk.”