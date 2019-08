The Opposites-rapper wordt vader

De 34-jarige Van Steenhoven voelde lang niet de wens om vader te worden. „Totdat mijn broertje een kind kreeg. Toen dacht ik: waarom heb ik dit niet vier jaar geleden al gedaan? Ik voel me in één klap weer jong, want straks ben ik een jonge vader. Nu ben ik nog die oude rapper”, vertelt hij in Het Parool.

De artiest kijkt er dan ook naar uit om met zijn kindje door Amsterdam te fietsen. „Met je kind op de fiets, dat is toch gewoon #lifegoals?”

Voor het eerst sinds vier jaar staat de aanstaande papa zaterdag weer op het podium met The Opposites tijdens festival Appelpop.