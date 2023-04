Boerin Bertie vraagt vriendin ten huwelijk

„Nou dacht ik, na vijfenhalf jaar, de laatste stap nog, om er een grote strik omheen te doen...”, begint Bertie, terwijl ze samen wijn aan het drinken zijn voor de camper van Yvon Jaspers. Vervolgens gaat ze op haar knieën en vervolgt: „Dan wil ik je vragen: wil je met me trouwen?” Rosita antwoordt met tranen in haar ogen: „Ja, heel graag.”

Rosita en Bertie leerden elkaar kennen in het programma Boer zoekt vrouw. Sinds 2017 woont het stel samen met Rosita’s kinderen in de boerderij van Bertie in Renesse.