Katja Schuurman gaat volgende week zaterdag trouwen

Dat bevestigt haar management na berichtgeving hierover van het AD. De ceremonie vindt plaats op een geheime plaats in Nederland. Tot nu toe was de datum van het feest nog niet bekend. Katja en Freek hadden het tot dusver over „deze zomer”. Ook was de verwachting dat het stel de grens over zou gaan om elkaar het jawoord te geven.

Op 22 juni is het precies drie jaar geleden dat naar buiten kwam dat Katja en Freek voornemens waren te gaan trouwen. De twee hadden elkaar ruim een jaar eerder leren kennen, kort na de breuk tussen Katja en Thijs Römer, met wie ze acht jaar getrouwd was.