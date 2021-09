Straf R. Kelly pas in mei vastgesteld

De zanger gebruikte volgens aanklagers zijn beroemdheid om vrouwen en meisjes te rekruteren. Hij heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan 'racketeering', het opzetten van een organisatie voor illegale praktijken, in dit geval het misbruik van minderjarigen. Ook is hij schuldig bevonden aan vrijheidsberoving, dwangarbeid en verschillende overtredingen van de Amerikaanse 'Mann Act', de federale wetgeving rond mensenhandel.

Aaliyah

Alhoewel in totaal 45 vrouwen een getuigenis aflegden, draaide de zaak om beschuldigingen van misbruik van zes vrouwen. Eén van hen was Aaliyah, de in 2001 omgekomen r&b-zangeres. Een van de andere slachtoffers verklaarde in de rechtbank dat Kelly haar dwong brieven te schrijven waarin zij hem vrijpleitte van elke vorm van misbruik. Daarin had ze onder meer moeten stellen dat ze van plan was Kelly te dreigen met een misbruikzaak als hij hun relatie zou verbreken. Ze moest onder meer opschrijven dat ze zichzelf had geslagen, terwijl ze in werkelijkheid door de zanger was mishandeld. Kelly dwong haar ook abortus te plegen toen ze zwanger bleek van zijn kind, verklaarde de vrouw.

De huidige rechtszaak diende in New York en duurde zes weken. De I Believe I Can Fly-zanger staat ook nog een proces in de staat Illinois te wachten. Na de uitspraak maandag bedankte de aanklager de slachtoffers van Kelly die naar voren waren gekomen. "Niemand verdient het om het misbruik mee te maken dat zij hebben moeten ondergaan en de bedreigingen die ze kregen nadat ze naar buiten waren getreden. We hopen dat ze na vandaag het wat meer kunnen afsluiten en dat ze rust kunnen vinden."

De 54-jarige zanger kan in de zaak in New York een levenslange gevangenisstraf krijgen. Volgens de New York Times roerde hij zich niet toen hij schuldig werd bevonden. Vanwege zijn mondmasker was zijn gezichtsuitdrukking na de uitspraak niet te zien. Een van de advocaten van Kelly liet aan de krant weten dat het juridische team van de zanger een hoger beroep overweegt.