Radio 6 eert Nile Rodgers met prijs

Bij het grote publiek werd Nile Rodgers eind jaren 70 bekend met de funky discoformatie Chic, die wereldhits scoorde met Le Freak, I Want Your Love en Good Times. Als producer werkte hij met artiesten als Diana Ross, Madonna en David Bowie. Vorig jaar werkte Rodgers mee aan dé zomerhit van 2013, Get Lucky van Daft Punk.

„Hij drukt zijn unieke stempel al ruim 40 jaar op de muziek. Hij is onmiskenbaar een icoon”, zegt zendermanager Wilbert Mutsaers.

Eerdere winnaars van de Radio 6 Icon Award zijn Marcus Miller (2013) en Maceo Parker (2012).