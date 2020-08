’Kim en Kanye op familievakantie om huwelijk te redden’

Insiders melden aan TMZ dat de privéjet vanuit Los Angeles kwam en Kim Kardashian met hun andere kinderen, North (7), Chicago (2) en de 14 maanden oude Psalm al in het toestel zaten. Het is niet bekend waar ze naar toe zijn gevlogen.

Bekijk ook: Kim Kardashian zónder Kanye West naar hun woning in Los Angeles

De familievakantie zou bedoeld zijn om het huwelijk van Kim en Kanye te reanimeren, nadat hij eerder twitterde te willen scheiden van Kim Kardashian. Ook suggereerde hij dat ze vreemd zou zijn gegaan met rapper Meek Mill.

Kim liet in een verklaring weten dat Kanye kampt met zijn bipolaire stoornis. Daarna reisde ze af naar hun ranch in Wyoming. De twee werden daar door paparazzi in een auto gespot toen Kim zichtbaar overstuur was.