Duurste haaienfilm ooit volgt regel van klassieker ’Jaws’: ook in ’The Meg 2’ is minder haai meer spanning

Met Jaws veranderde Steven Spielberg in 1975 de filmwereld. Het was de eerste film ooit die meer dan 100 miljoen dollar opbracht. Maar er volgde óók een heel nieuw genre: de haaienfilm. The Meg 2, die donderdag gaat draaien, is de duurste ’opvolger’ tot nu toe.

Jason Statham stoeit weer met een megahaai in deze scene van Meg 2: The Trench. Ⓒ ANP / AP