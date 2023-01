Hiphop-pionier Gangsta Boo (43) overleden

Gangsta Boo was één van de originele leden van Three 6 Mafia, één van de meest invloedrijke rapgroepen in de jaren negentig en zeroes. In 2002 verliet ze groep en besloot ze solo door te gaan. In de afgelopen jaren werkte Gangsta Boo met tal van artiesten samen, waaronden French Montana.

Afgelopen maand nog bracht Latto de plaat FTCU uit waarop het nummer Tear da Club up van Three 6 Mafia gesampled wordt. Een van de oprichters van Three 6 Mafia, DJ Paul, postte op Instagram een eerbetoon aan Gangsta Boo. Tal van rappers, waaronder Ty Dolla $ign en 2 Chainz, reageren geschokt.

Lola Mitchell nam haar eerste nummer, Cheefa Da Reefa, met Three 6 Mafia op toen ze pas 14 was. Een jaar later, in 1994, trad ze officieel toe tot de groep. In de rapscene werd ze gezien als ware pionier. „Ik moet nederig toegeven dat ik de blauwdruk ben”, vertelde ze in december aan Billboard. „Ik hoor mijn cadans terug bij veel mannelijke en vrouwelijke rappers.Vroeger wilde ik mezelf niet eens bloemen geven, omdat ik zo ingehouden en nederig ben, maar het is tijd om te claimen wat van mij is.”