Hoe Bob Dylan The Beatles liet kennismaken met drugs

Ringo na zijn eerste joint met Bob Dylan: „Het plafond komt soort van naar beneden...” Ⓒ Getty Images

Hun laatste plaat werd ruim vijftig jaar geleden uitgebracht en inmiddels zijn alleen Ringo Starr en Paul McCartney nog in leven. Maar over The Beatles lijkt men maar niet uitgepraat. Met alleen al alle indianenverhalen over The Fab Four kan een stadion worden gevuld. Maar er is één anekdote die vrijwel altijd blijft terugkeren in interviews: de avond waarop The Beatles voor de eerste keer in aanraking komen met drugs. De dealer? Hun grote idool Bob Dylan.