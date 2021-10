Opnames Masked Singer nog onzeker na brand in studio

„We doen ons best, maar de brandweer is nog bezig met het meten van giftige stoffen. Het is nog niet bekend of het dinsdag gaat lukken.”

Bekijk ook: Brand uitgebroken in studio The Masked Singer

Het team van The Masked Singer was aan het repeteren in Aalsmeer toen er brand uitbrak in het pand. Er waren 150 mensen in het pand, die allemaal het complex veilig hebben kunnen verlaten, meldt de brandweer op Twitter.

Twee mensen zijn in de ambulance nagekeken. Alle kandidaten en de crew van The Masked Singer maken het goed, aldus de woordvoerder. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.