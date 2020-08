Nieuwe liefde voor Dave Roelvink

Waar zijn mannelijke fans dolenthousiast reageren, zijn zijn vrouwelijke fans wat minder enthousiast. „Uhm, wat is dit?” En: „Daar ging mijn kans.” Ook regent het teleurgestelde gezichtjes. „Weer te laat.” Toch gunnen de meesten Dave Roelvink van harte zijn nieuwe liefde en wensen hen samen veel geluk toe.

Ook is iedereen razendnieuwsgierig wie de blonde schone is en daarom plaatst Dave even later al snel haar naam erbij: Jazzlyn.

Dave had tot oktober vorig jaar drie jaar lang een relatie met Julia Mekkes. Over de reden van de breuk wilde hij toen niets kwijt, behalve dat ’hem pijn was gedaan’.