Songzanger Michael Kiwanuka werd onzeker door succes

„Ik heb altijd gewacht op het moment dat iemand door zou krijgen dat ik geen talent heb”, zegt Kiwanuka (32) in een interview met de BBC. „Het was frustrerend omdat ik dacht dat succes een ander effect zou hebben, maar wat het deed was bijna het tegenovergestelde.”

De zanger begon te geloven dat de producers van zijn tweede album Love & Hate, dat in 2016 verscheen, de echte talenten waren en dat zijn bijdrage minimaal was. „Omdat zij zo goed zijn en ik zo tegen ze op kijk, begon ik te denken: misschien ben ik wel echt een middelmatige artiest en zijn zijn de echte reden dat deze plaat zo populair is. En omdat het album het goed deed, werden die gevoelens nog meer versterkt. Ik begon er echt bang voor te worden.”

Nieuwe plaat

Omdat het gebrek aan zelfvertrouwen invloed begon te hebben om zijn werk, vond Kiwanuka dat het tijd was iets aan zijn negatieve gedachten te doen. „Ik werd moe van deze manier van denken. Ik zei op een gegeven moment tegen mezelf: dit helpt niemand, vooral mijzelf niet”, aldus de zanger, die daarna langzaam zijn zelfvertrouwen zag terugkeren en naar eigen zeggen ineens „barstte van de creativiteit.” Het resulteerde in zijn derde plaat Kiwanuka die op 1 november verscheen.

De Britse zanger is eind deze maand in Nederland. Op 26 november geeft hij een concert in AFAS Live.