The Emotions-zangeres Pamela Hutchinson (61) overleden

„Pam worstelde al jaren met gezondheidsproblemen. Nu zal onze mooie zuster in volmaakte vrede zingen met de engelen in de hemel”, luidt de verklaring. De andere bandleden, Sheila Hutchinson en Wanda Vaughn, vragen iedereen om de familie en vriendin van Pamela Hutchinson wat privacy te gunnen.

„We waarderen alle vriendelijke woorden, foto’s en video’s die je misschien wilt posten voor onze geliefde Pamela en natuurlijk je liefdevolle gebeden. Een zo mooi geleefd leven verdient een mooie herinnering. We houden van je, Pamela!”, sluiten ze het bericht af.

The Emotions kregen grote bekendheid met onder andere het nummer Boogie Wonderland, samen met Earth, Wind & Fire. Vanaf 2000 was Hutchinson vast onderdeel van de groep. Vlak na haar toetreden tot The Emotions scoorde de R&B-groep met het nummer Best of My Love zijn grootste hit.