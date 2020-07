Akwasi wil grachtenpanden claimen

„Als ik dit zo zie.. ik heb wel vaker, of langer gehoord dat een aantal panden zijn gebouwd over de ruggen van slaven”, vertelt hij aan een groepje mensen om hem heen. „En dat het ook nog geen reparaties zijn geweest, dus dat de oude slaveneigenaren geld hebben gekregen vanaf 1863 en de slaven helemaal niets, dan denk ik: ’daar heb ik, of jij, of jij... zou op een gegeven moment wel een huis moeten claimen. Ik ga daar wel voor, ik moet straks op de Herengracht gaan wonen hoor. Ik moet daar straks echt gaan wonen. En om te laten zien: niet 1863, maar 1988, om te laten zien: dit ben ik.”

Het filmpje is in 2015 voor Funx gemaakt. Tegelijk duiken er ook filmpjes op met interviews van Akwasi waarin hij praat over zijn eigen voorouders. Hierin stelt hij dat hij van de Ashanti afstamt, ’aristocratische Ghanezen’. „En blijkt dus dat ik een nazaat ben van zwarte slavenhandelaren. Want ik ben een Ashanti-Ghanees en de Ashanti-Ghanezen werkten heel nauw met de Nederlanders samen. En die verkochten Ghanezen uit het Noorden. Maar die wisten niet dat die verhandeld zouden worden als goederen”