Vluchtauto inbrekers gestolen James Bond-pistolen in beeld

Op de bewakingscamerabeelden die de politie naar buiten bracht, is een zilverkleurige Vauxhall Minerva te zien, die de vluchtauto van de dieven zou zijn, melden Britse lokale media. De dieven zouden drie blanke mannen zijn met een Oost-Europees accent, met donkere kleding en gezichtsbedekking op.

Bij de inbraak werden destijds vier pistolen gestolen die gebruikt waren in de films A View To A Kill, Die Another Day en Live And Let Die. Ze lagen bij een verzamelaar in Enfield, Noord-Londen, waar ze in maart werden gestolen.

Een van de geweren werd door Roger Moore gebruikt in de beroemde scène waar het karakter van Grace Jones van de Eiffeltoren afspringt. Een van de andere geweren is als enige ter wereld volledig afgewerkt met chroom.