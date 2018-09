Zac Efron en Michelle Rodriguez wederom intiem

Het gaat om foto's die zijn gemaakt tijdens een vakantie op het Italiaanse eiland Sardanië. Eerder deze week lieten wij al weten dat de twee tortelduifjes zoenend waren gespot op een groot jacht. De geruchten over een relatie tussen de twee werd hiermee bevestigd.

Dat het stel tot over hun oren verliefd is en niet van elkaar af kan blijven blijkt uit de nieuwe foto's die in handen zijn van entertainment website TMZ. Op deze foto's is te zien hoe het stel een gezellige avond uit beleeft. de drankt voeit rijkelijk, er wordt gedanst én wederom flink gezoend.

Bekijk hiér de foto's.