Ex-gitarist van Duran Duran Andy Taylor lijdt aan vergevorderde kanker

De 61-jarige Taylor was niet aanwezig voor de ceremonie. „Het spijt me oprecht: ik ben zwaar teleurgesteld dat ik er niet bij kan zijn”, klonk het in een brief van Taylor die werd voorgelezen door zanger Simon LeBon. „Maar ik ben blij dat ik deze dag nog kan meemaken.”

Vervolgens legt Taylor uit dat hij vier jaar geleden de diagnose van prostaatkanker kreeg. „Vele gezinnen hebben ervaring met de sluipende ontwikkeling van de ziekte, en dat is bij ons niet anders”, schreef Taylor, die verduidelijkte dat zijn leven niet meteen in gevaar is maar dat er geen remedie is.

De groep brak met de voormalige gitarist in 2006 wegens „meningsverschillen.” Op het evenement in Los Angeles zouden ze toch nog eens samen op het podium staan. Maar het was door zijn ziekte niet mogelijk voor Taylor om de verplaatsing te maken. Ook een ander voormalig bandlid, Warre Cuccurullo, was niet aanwezig.