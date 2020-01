Ernstig verbrande ’Romana op de scooter’ weer thuis

Debora in de videoclip van zanger Rinus. Ⓒ Screenshot

Een groot drama voor Debora, beter bekend als ’Romana op scooter’, tijdens de feestdagen van 2019. Door een vlamvattende sigaar liep ze ernstige brandwonden op en werd in kritieke toestand overgebracht naar het brandwondencentrum in Groningen. Inmiddels is ze weer thuis.