Vanilla Ice: Madonna vroeg mij ten huwelijk

Tussen 1991 en 1992 waren Madonna en Vanilla Ice acht maanden samen, maar dat was voor de zangeres schijnbaar geen reden om de rapper niet ten huwelijk te vragen. „Het ging allemaal zo snel, het was gestoord”, zegt Robert Van Winkle, zoals Vanilla Ice echt heet, daarover. „Ik dacht echt ’wat? Ik dacht dat de man zoiets moest doen. Wacht even, dit gaat veel te snel. Ik kom pas net kijken en ik ben hier veel te jong voor’.”

De rapper en de zangeres gingen echter uit elkaar nadat Madonna in 1992 haar boek Sex uitbracht, met korte verhalen en expliciete foto’s. Ook Vanilla Ice staat in het boek, hoewel hij daar naar eigen zeggen geen toestemming voor had gegeven. „Ik wist niks van een seksboek, ik deed gewoon m’n eigen ding. Ik had haar aan kunnen klagen, maar dat wilde ik niet doen. Ik had die controverse niet nodig. Ik zei ’laten we gewoon ieder onze eigen weg gaan’.”