Alle tijd om te bingen

Nu dat de bioscopen, cafés en restaurants de deuren gesloten moeten houden en we nog steeds aan huis gebonden zijn, hebben we ineens zeeën van tijdover voor die ene serie waar we maar niet aan toe kwamen of die we nog eens willen zien. Schaam je niet, zelfs voor Cameron Diaz is de show van RuPaul een lichtpuntje in haar dag. Nestel je na een thuiswerkdag lekker op de bank en geniet van alle afleveringen van The Sopranos of Gooische vrouwen.