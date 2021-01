Fans teleurgesteld: geen gratie voor Joe Exotic

Joe zit een straf van 22 jaar uit voor het beramen van een moord op zijn aartsvijand Carole Baskin en voor dierenmishandeling. Hij had de president meermaals verzocht om vrijlating en leek er zelfs al rekening mee te houden dat hij dinsdag een goed bericht zou krijgen. Zijn advocaat vertelde dat er al een limousine, kapper en visagist klaarstonden bij de gevangenis om Joe op te vangen na zijn vrijlating.

Ook zijn fans hadden goede hoop. Op Twitter was Joe trending topic en nadat bekend werd dat hij niet op de lijst van de president stond reageerden ze teleurgesteld. „Het lijkt erop dat Trump toch in Team Baskin zit”, twitterde iemand. „Ik baal een beetje dat Joe Exotic geen gratie is verleend onder de voorwaarde dat hij gelijk een nieuwe serie van Tiger King maakt”, schreef een ander.

Tiger King was vorig jaar maart een grote hit op Netflix. De serie ging over de extravagante Joe en zijn wildpark vol met tijgers en andere wilde dieren. De jarenlange strijd die Baskin, zelf eigenaresse van een opvangcentrum voor katachtigen, met hem had over de behandeling van zijn honderden tijgers en leeuwen was de belangrijkste verhaallijn uit de serie. Baskin probeerde de deuren van zijn dierenpark te sluiten en Exotic zette op zijn beurt vraagtekens bij de mysterieuze verdwijning van haar man.