Bonje bij de royals? ’William wil dat Charles huur betaalt voor vakantiewoning’

Is er opnieuw onenigheid bij de Britse royals? Prins William zou zijn vader Charles hebben verteld dat hij voortaan geld moet neerleggen om in zijn geliefde vakantiehuis in Wales te mogen verblijven! En naar verluidt blijft het daar niet bij: de Britse koning moet ook al zijn bezittingen uit de vakantiewoning halen. „Charles was nogal boos toen hij dit hoorde...”

Ⓒ Getty Images