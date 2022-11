Denise Richards ongedeerd na schietincident met boze chauffeur

Later reageerde de 51-jarige actrice woedend op iemand die op Twitter bij een nieuwsartikel over het incident schreef dat hij ’hoopte dat een kogel haar nek had geschampt’. „Ik zou nooit iemand kwaad toewensen. Wat ik gisteren heb meegemaakt, was de meest angstaanjagende situatie waarin ik ooit ben geweest”, schrijft Richards. „Het spijt me dat een schot mijn nek niet heeft geraakt, klootzak.”

Richards en haar man werden niet geraakt, maar op beelden van entertainmentsite TMZ zijn de kogelgaten in de truck duidelijk te zien. Ondanks het incident besloot de voormalige Bond-actrice gewoon door te gaan met haar werk in de filmstudio.