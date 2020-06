Acteur Nick Cordero (41) bijna 30 kilo afgevallen door complicaties corona

Nick Cordero Ⓒ Getty Images

In maart raakte Broadway-ster Nick Cordero besmet met coronavirus. Als gevolg van het longvirus traden er diverse complicaties op en belandde hij in het ziekenhuis. Zijn vrouw Amanda Kloots vertelde woensdag dat de acteur maar liefst 30 kilo is afgevallen door zijn medische strijd tegen de complicaties van het longvirus.